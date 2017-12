Premières minutes S01 E04: Laura élucidera-t-elle le mystère du suicide de Mary ?

Laura se rend à Edimbourg pour tenter d'en apprendre plus sur le passé d'Andrew et surtout, sur le suicide de sa femme, Mary. Elle rend visite à la mère de celle-ci, ainsi qu'à sa meilleure amie, Catherine, et après s'être heurtée à un mur, elle apprend que cette dernière s'est également fait violer par Andrew, ce qui a précipité le suicide de sa femme. Pour en savoir plus, rendez-vous jeudi 14 décembre à 21h sur TF1 !