Life on the Line

Beau fait parti de ces héros méconnus qui bravent des tempêtes déchaînées et des hauteurs vertigineuses pour assurer la sécurité de la population. Travaillant à des centaines de mètres dans les airs sur des fils transportant jusqu'à 500 000 volts d'électricité, la tragédie est souvent à quelques centimètres. Hanté par la mort par électrocution de son frère, Beau est dévoué à sa nièce Bailey et est bien déterminé à la voir partir à l'université et ainsi s'éloigner de la vie des monteurs de lignes. Mais Bailey a d'autres plans, notamment avec Duncan, que Beau méprise. Une tempête meurtrière se prépare et se dirige directement vers leur ville du Texas. Beau, Duncan et son équipe vont plonger dans l'oeil de la tempête et devront faire face à une catastrophe imminente pour protéger sa communauté.