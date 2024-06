Dortmund - Real Madrid : samedi 01 juin à partir de 20H45

Pour la première fois de l'histoire de compétition, la finale opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid. Coaché par Carlo Ancelotti, le Real Madrid pourra compter sur le trio français Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, sans oublier Vinicius Júnior ou encore l'ancien de Dortmund Jude Bellingham, pour tenter de remporter le 15e titre européen du club et viser un doublé avec la Liga. En face, les hommes d'Edin Terzić emmenés par Julian Brandt, Jadon Sancho, Marco Reus et Mats Hummels tenteront d'ajouter un 2e titre en Ligue des Champions au palmarès du Borussia Dortmund, vainqueur du PSG en demi-finale. A l'issue de la rencontre, les téléspectateurs pourront suivre en direct la remise de la coupe au vainqueur de la 69e édition de la compétition.t