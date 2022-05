FC Barcelone - Olympique Lyonnais (Finale de Ligue des champions féminine)

Un évènement commenté par Grégoire MARGOTTON et Bixente LIZARAZU avec Marine MARCK en bord de terrainMoins de deux ans après leur dernier sacre, les lyonnaises seront à nouveau présentes lors d'une finale de la Ligue des champions ! En dominant leurs rivales nationales du Paris-Saint-Germain, notamment grâce aux buteuses Ada Hegerberg et Wendie Renard, les Fenottes de Sonia Bompastor s'offrent une dixième finale de la compétition européenne, face au FC Barcelone, champion en titre. De leur côté, plus d'une semaine après leur large victoire en demi-finales aller à 5-1, les Catalanes se sont qualifiées malgré leur défaite du match retour face à Wolfsburg.L'Olympique Lyonnais voyagera à Turin avec détermination pour essayer de s'offrir un huitième titre de la compétition et affrontera le Barça qui aura a cœur de conserver son titre.