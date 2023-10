L'île aux secrets

A la mort de son père, Miranda vient vivre chez sa mère, Amélia, sur l'île de Selkie. Sur le ferry qui l'y amène, elle fait la connaissance de T.J. qui vient sur l'île tous les étés passer ses grandes-vacances. Miranda se lie d'amitié avec la bande de copains de T.J. mais le courant ne passe pas avec Ginny, la copine de T.J., qui est jalouse. Miranda rencontre aussi Léo, pêcheur et serveur, méprisé par la bande de T.J., mais qui lui sauve la vie. Juste après l'arrivée de Miranda, le corps affreusement mutilé de Kit, la cousine de Ginny, est ramené par un bateau de pêche. Miranda apprend l'existence d'une légende, celle des Marcheurs des Mers, créatures marines à apparence humaine qui peuvent rester un certain temps sur la terre ferme. En fait Léo et sa famille sont tous des Marcheurs des Mers et ce sont eux qui ont assassiné Kit. Pour ne pas que le cadavre puisse être autopsié, ils mettent le feu au poste de police. Malheureusement Ginny était à l'intérieur et ce n'est que grâce à l'intervention de Miranda qu'elle a la vie sauve. Enfin Miranda découvre que sa mère est liée à l'histoire des Marcheurs de Mers et qu'elle a tenté de la tuer quand elle était encore enfant. Puis Bobby, l'ami de T.J., tabasse Léo, le laissant pour mort. Miranda l'amène à l'eau pour le sauver, mais Léo ne pouvant plus se contrôler s'en prend à elle et il faut l'intervention d'Amélia pour sauver sa fille.