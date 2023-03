Limitless - le film

Cinéma - Thriller | 2011

Quand Eddie Morra (Bradley Cooper), écrivain sans travail, se fait rejeter par sa copie Lindy (Abbie Cornish), c'est pour lui la preuve qu'il n'a pas d'avenir. Mais cette impression s'évapore le jour où un vieil ami lui fait découvrir une drogue lui offrant une perception des plus affûtées et une confiance en lui à toute épreuve . alors que cet ancien moins que rien s'élève dans les plus hautes sphères de Wall Street, il attire l'attention du magnat de la finance Carl Van Loon (Robert de Niro), qui voit en cet Eddie amélioré un moyen de faire des milliards. Avec des provisions en baisse et des tueurs à ses trousses pour s'emparer de la drogue, Eddie doit tenir le coup assez longtemps pour éviter de se faire capturer et de devenir une autre victime qui pensait avoir découvert le secret de l'invincibilité.