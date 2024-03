Lincoln : A la poursuite du Bone Collector - S01 E01 - Le retour du Bone Collector

Lincoln Rhyme était l’un des meilleurs enquêteurs de la police de New York. Il y a trois ans, son ennemi juré, le Bone Collector, lui a tendu un piège macabre. Lincoln en est resté tétraplégique. Il est alité, seul dans un appartement avec son infirmière, Claire. Il a également un contact vidéo avec son jeune fils avec qui il joue à des jeux vidéo. Le Bonne Collector est un serial killer qui désosse soigneusement ses victimes et expédie leurs restes à la police. Il est toujours en liberté. On le voit vivre avec sa femme, loin de New York. Il affiche une façade respectable, mais n'hésite pas à torturer une victime dans sa cave. Amelia Sachs, simple flic, a perdu ses parents tués par un tueur fou dans un restaurant à l’âge de 14 ans. Elle s’occupe de sa petite sœur Rachel, 16 ans. Amelia est atteinte du syndrome de stress post traumatique. Ayant tenté de le cacher pour entrer au FBI, sa candidature vient d’être rejetée. Au cours d’une patrouille dans le métro, elle est amenée à découvrir un cadavre suspendu et arrête à elle toute seule une rame de métro pour préserver les indices de la scène de crime. Impressionnés, les lieutenants Sellito et Castello l’emmènent rencontrer Lincoln Rhyme...