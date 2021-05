Lincoln : A la poursuite du Bone Collector - S01 E03 - Petit secret entre voisins

L’équipe de Lincoln résout une affaire vieille de cinq ans : la disparition d’une jeune fille de 16 ans, nommée Lucy Arthur. C’était l’affaire de Sellito et il n’a jamais perdu espoir de la retrouver. Amelia découvre l’existence de la famille de Lincoln : Naia, son ex fiancée, et Camden, son fils. Lincoln ne les a pas seulement éloignés à Chicago par sécurité. Il a aussi perdu Naia en ne lui parlant pas du Bone Collector. Lorsque celle-ci a découvert par hasard une lettre de menaces, elle a perdu toute confiance en Lincoln et l’a quitté. Celui-ci conseille à Amelia de tenir sa petite sœur Rachel au courant, mais elle ne s’y résout pas. Une amie de Danielle, la femme du Bone Collector, est brutalement portée disparue. Le Bone Collector console et rassure sa femme. Mais cette amie s’était intéressée de beaucoup trop près à son «travail» mystérieux…