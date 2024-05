Line of fire

En juin 2013, Eric Marsh, chef d'une caserne de pompiers et son équipe finissent par obtenir la qualification Hotshots pour être au plus près des incendies et protéger leur ville. Très rapidement, ils vont être confrontés à un des plus grands feux de l'histoire qui menace les environs de la petite localité de Yarnell en Arizona. Cet incendie exigera des efforts et des sacrifices que personne ne peut ignorer.