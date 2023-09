L'internat de la honte

Drame • Thriller |

Kayla Adams est une jeune fille mal dans sa peau, incomprise par sa famille et son entourage. Amanda Scheff, elle, est une rebelle qui ne se laisse pas faire. Par un concours de circonstances, elles vont toutes les deux se retrouver dans le même établissement : L'institut pour jeunes filles APPALOOSA, tenu par madame Connie. Cette directrice sévère et insensible a pour mission de les remettre dans le droit chemin. Mais entre actes de cruauté gratuits et sévices, la situation se complique...