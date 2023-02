Cinéma - Comédie | 2007

Cinquante ans, trois ans de chômage, des indemnités en chute libre… Gérard est au bout du rouleau, quand s’offre à lui un poste inespéré en Indonésie. Pour se concilier les faveurs de son nouvel employeur, Gérard l’invite à dîner chez lui. Grave erreur : affolée à l’idée de ne pas être à la hauteur, sa femme Colette supplie Alexandre, le voisin, de leur venir en aide. Gourou de la communication, Alexandre relève le défi et relooke le couple en vingt quatre heures. Appartement, décoration, style de vie, culture générale… tout y passe ! Bévues et imprévus s’enchaînent jusqu’à ce que, les nerfs à vif et au comble de l’angoisse, notre couple ouvre enfin sa porte … À l’invité.