Drame • Fiction étrangère

Amber a perdu ses parents et vit désormais avec sa tante, Kelly. Celle-ci lui a fait quitter New York pour recommencer leur vie à zéro. Fan de football, Amber découvre son nouvel entraîneur, Dominic Antal, ancien joueur professionnel. Kelly tombe rapidement sous son charme, au grand dam de sa nièce et sous l’œil malveillant d’une autre élève du lycée, Maddie…