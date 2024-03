Drame • Fiction étrangère

Une jeune cartographe devient amnésique suite à un déraillement de train et tente alors de recoller les bribes de son passé. Mais les souvenirs sont incohérents. Mariée récemment à un séduisant avocat, elle se souvient pourtant confusément d'un autre homme. Par ailleurs, un mystérieux "catfish" a usurpé son identité sur internet, y publiant des photos d'elle et contactant en son nom des hommes en quête d'aventures sexuelles. Elle va devoir se battre pour démêler le vrai du faux et retrouver quelle est sa véritable identité.