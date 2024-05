Thriller • Suspense

Tanya, propriétaire d’une boutique de prêt-à-porter, mène une petite vie tranquille aux côtés de sa fille, Kylie, une adolescente épanouie. Très proches, en particulier depuis la mort du père de Kylie en Afghanistan, la mère et la fille voient leurs vies bouleversées par l’arrivée de nouvelles voisines, Anna, et sa fille, Jessie. Les deux adolescentes deviennent immédiatement amies, liées par la tragédie. En effet, Jessie a perdu son père et sa sœur dans l’explosion de leur maison. Anna décide de prendre Kylie sous son aile, persuadée que sa mère est trop stricte avec elle.