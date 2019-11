AVANT PREMIÈRE - LOS ANGELES BAD GIRLS : Le premier épisode disponible grâce à MYTF1 Premium

La série "Los Angeles Bad Girls" arrive le 3 décembre 2019 à 21h05 sur TF1. Découvrez le premier épisode en avant-première !

Avant-première MYTF1 Premium

La série Los Angeles Bad Girls arrive le Mardi 3 décembre 2019 à 21h05 sur TF1. Bonne nouvelle ! Si vous êtes abonné à Canal+, SFR, Orange, Bouygues ou encore Free, vous êtes un téléspectateur privilégié ! Et pour cause, MYTF1 Premium vous permet de visionner l’intégralité du premier épisode.

Nancy McKenna et sa coéquipière Sydney Burnett travaillent à la police de Los Angeles. A première vue, tout les oppose. Si la première mène, en apparence, une vie tranquille dans un quartier résidentiel avec son mari et sa fille au caractère bien trempé, la seconde est célibataire et lutte contre son lourd passé...



Los Angeles Bad Girls est l’adaptation télévisée de la série de films Bad Boys. Si dans les longs métrages les héros principaux sont campés par Will Smith et Martin Lawrence, dans la série de Brandon Margolis et Brandon Sonnier, les femmes sont à l’honneur. Les actrices principales sont Gabrielle Union, qui reprend son personnage de Sydney Burnett – la sœur de Marcus (Martin Lawrence) – introduit dans Bad Boys 2 en 2003, et Jessica Alba qui interprète sa coéquipière. La franchise cinématographique s’enrichira d’un troisième film attendu en janvier 2020.

Los Angeles Bad Girls - Tous les mardis à 21h05 dès le 3 décembre