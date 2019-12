Une voiture surgit de nulle part et fonce sur un camion. A l'intérieur: un enfant au volant et sa nounou décédée à l'arrière de la voirure. Nancy McKenna et Sydney Burnett vont devoir trouver l'assassin de cette jeune femme. En parallèle, Sydney se lance à la poursuite d'un homme qui l'a laissée pour morte cinq ans auparavant, lorsqu'elle travaillait sous couverture à la DEA.