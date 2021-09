Los Angeles Bad Girls - S02 E01 - Sers-toi de tes poings - Premières minutes

Samedi 11 sept à 00h55 (juste après THE VOICE All Stars) - Syd et McKenna continuent à enquêter secrètement sur la mort de Jen Striker. Leur seule piste : un collier auquel Jen était particulièrement attaché et qui lui a été volé. Des manifestants menés par Gi Choi s’oppose à l’implantation d’un centre Social dans Korea-Town, parrainé par le champion de boxe Ricky Leon. Le motif invoqué est une forte hausse de la criminalité dans ce quartier. Au cours de la manifestation, Reuben Velasquez, l’associé de Ricky Leon, est tué. Tous les soupçons se portent sur Gi Choi.