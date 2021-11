Los Angeles Bad Girls - S02 E015 - A qui profite le crime ?

Une explosion tue Choi et tout le quartier de Koreatown s’embrase. Les enquêtrices remontent la piste des explosifs et trouvent un suspect dans un entrepôt, mais il parvient à s’échapper, détruire les preuves et disparaître mystérieusement. McKenna est très perturbée, entre Izzy, qui semble avoir des activités louches, son mari qui ne pense qu’à sa campagne et l’explosion, qui fait remonter en elle des souvenirs traumatisants de la guerre en Irak.