Los Angeles Bad Girls - S02 E018 - Le grand méchant clown

D’anciens militaires trouvent de petits boulots d’apparence anodine grâce à une mystérieuse application. Mises bout à bout, les tâches sont dangereuses et participent à la vague de crimes qui frappe Koreatown. Les enquêteurs suivent la piste d’un van de clown volé, qui risque de servir à une opération de plus grande envergure. Une course contre la montre s’engage...