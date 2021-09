Los Angeles Bad Girls - S02 E03 - Si près du but

Syd et Nancy continuent d’enquêter sur la mort de Jen, l’escort girl, et leurs soupçons les mènent vers le maire de Los Angeles, Trent Garrison. Les deux Ben eux, sont sur la piste du poseur de bombe de K-Town et ils sont près du but, du moins le croient-ils… En froid avec son mari, McKenna découvre beaucoup d’argent dans le placard d’Izzy et Ben Baines reçoit un mystérieux appel d’une banque de sperme…