Los Angeles Bad Girls - S02 E04 - Délit de fuite

Syd poursuit son enquête pour retrouver le meurtrier de Jen et s’en veut de ne pas lui avoir posé davantage de questions sur sa vie. L'équipe cherche à élucider la mort d’un étudiant, renversé par un SUV. Il était inscrit au club de water-polo de son université. Syd et Mac Kenna interrogent ses coéquipioers et Désirée, sa petite amie.