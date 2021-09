Los Angeles Bad Girls - S02 E07 - Menaces sur le ring

Patrick McKenna prend les devants et annonce à sa femme que leur histoire est terminée. Mais Nancy souhaite continuer à voir Isabel, la fille de Patrick, dont elle se sent très proche. Syd essaie de savoir où se trouve Emma, qui s’est mise en tête de retrouver le potentiel assassin de Mallory-Jen. Ricky Leon s’apprête à combattre pour le titre, malgré les menaces qui pèsent sur lui et sur son entourage. Heureusement, Syd et Nancy les surveillent de près. Clete Winslow, qui est en prison, veut absolument revoir sa fille. Pour ce faire, il parvient à organiser son évasion et à prendre un otage comme monnaie d’échange, qui n’est autre que Ben Walker !