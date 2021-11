Los Angeles Bad Girls - S02 E08 - Course contre la mort

Toute l’unité est mobilisée pour retrouver Walker. La tension monte et Ben craque, s’emporte et finit par se faire renvoyer chez lui. Aucune piste n’est négligée et les enquêteurs se préparent à accepter la demande d’échange de Winslow : sa fille contre Walker. Ben Walker tente de s’échapper : il réussit à se détacher, mais tombe dans un trou creusé par son ravisseur.