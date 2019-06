NEWS - Jeudi 02/03/17 - 15:48

Alors que TF1 diffusera dès le 6 mars prochain la nouvelle série télévisée "Louis(e)", d’autres productions ont déjà évoqué le sujet de l’identité sexuelle. A l’image de "Transparent" ou "Orange is the New Black", plusieurs scénaristes ont décidé de mettre en lumière cette minorité trop souvent stigmatisée.