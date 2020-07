Louis(e) - A revoir en exclusivité sur MYTF1

En exclusivité, MYTF1 vous propose de (re)découvrir la série “Louis(e)” portée par Claire Nebout et Hélèna Noguerra.

Louis devenu Louise revient dans la vie de sa femme et de se enfants, sept ans après sa disparition. Désormais, elle a élu domicile en face de chez son ancienne famille. Elle souhaite revoir les enfants qu'elle a eus avec Agnès quand elle était un homme, Louis. Parviendra-t-elle à se faire accepter, après une telle absence ?

Au casting

"Agnès a été blessée par un mari qui l’a quittée pour des raisons très personnelles (…) Un peu conservatrice dans sa vision du monde, elle a des difficultés à admettre le changement de sexe de son époux", nous avait confié Helena Noguerra en exclusivité. "Louise doit faire face à l’hostilité des siens et de la société entière. Rejetée par sa femme, violentée par des inconnus, elle va se battre envers et contre tout pour se faire accepter, éviter préjugés et rumeurs, et finir par convaincre", nous expliquait Claire Nebout.

Claire Nebout : Louise - Hélèna Noguerra : Agnès - Jean-Michel Tinivelli : Adrien - Gavril Dartevelle : Sam - Zoé Garcia : Clara - Arnaud Gidoin : Franck - Benoît Moret : l’avocat Louise