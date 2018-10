« LOUP » ARRIVE EN SERIE ANIMEE SUR TFOU

Par Sonia LE CAILLEC | Ecrit pour TF1 |

Il n’y a pas deux loups comme Loup ! Et ses amis diront que ce n’est pas plus mal comme ça ! Car Loup vit et agit à travers ses envies : aussitôt ressenties, aussitôt assouvies ! Et si ça doit transformer une simple journée en une grande aventure, alors tant mieux : Loup croque la vie à pleines dents !



Envie d’aller sur la Lune ? De devenir cascadeur ? D’être un géant ? De découvrir des contrées inconnues ? D’attraper un bout d’arc-en-ciel ? De voler ou de devenir le Roi de la Forêt ? Loup ne recule devant aucun défi car son désir d’aventure n’est jamais tari… Et comme il déborde d’imagination, il sait instantanément comment s’y prendre…



Avec Loup, tout est possible ! Même le pire !

Série animée adaptée des livres à succès d’Orianne Lallemand et d’Eléonore Thuillier aux éditions Auzou, 2e licence en édition jeunesse en 2018.

