Il n’y a pas deux loups comme Loup ! Et ses amis diront que ce n’est pas plus mal comme ça ! Car Loup vit et agit à travers ses envies : aussitôt ressenties, aussitôt exaucées ! Aussitôt formulées, aussitôt mises en forme ! Et si ça doit transformer une simple journée en grande aventure, alors TANT MIEUX !