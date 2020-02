Oh non, encore un mauvais rêve ! Pour ne plus faire de cauchemar, Loup décide de ne plus dormir mais ce n’est pas si facile. Après avoir tout essayé en vain, Loup tape à la porte de Valentin, son copain inventeur. Celui-ci a bien une idée, une machine à guilis qui chatouille quiconque s’endort ! Hélas, Loup détraque la machine qui s’emballe et s’attaque à tous ceux qui s’en approchent.