C’est bientôt Noël et la prairie est balayée comme jamais par une tempête de neige ! Loup et Louve réalisent qu’avec ce blizzard, le Père-Noël ne pourra jamais venir jusqu’à eux ! Mais Loup ne se laisse pas abattre : Cette année, il sera le Père Noël et distribuera les cadeaux à tous ses amis ! Aidé de Louve, il fabrique et empaquette les cadeaux à temps, et se prépare pour la nuit tombante...