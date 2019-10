Valentin retrouve chez lui un appareil photo qu’il montre à Loup. Il se sent immédiatement attiré par cet objet qui le fascine. Il s’en saisit, l’essaie, et prend Valentin en photo qui, admiratif, le félicite pour son cliché. C’est dit, Loup veut être photographe ! Appareil en bandoulière, aucune situation ne lui échappe ! Il arpente la forêt en quête de la bonne photo et shoote ses amis… Surtout quand il ne faut pas.