Le Loup qui voulait toucher les nuages - Loup

Séduit par la beauté de la montagne, Loup décide de devenir alpiniste. Il veut ainsi toucher les nuages et il va le faire avec Titi, la pro de l’escalade. Le rêve !… Enfin, un cauchemar plutôt. Attaquer la face Nord d’une montagne quand on a le vertige s’avère plus difficile que prévu. Surtout quand la faune sauvage s’en mêle…