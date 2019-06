Le Loup qui voulait tout faire à l'envers - Loup

Quand Gros-Louis retourne sa tarte Tatin pour présenter l’envers, Loup est estomaqué. Comme il dit : « c’est encore meilleur à l’envers ! ». Wouaw ! C’est vrai ! Loup décide alors de TOUT faire à l’envers. Voilà qui est original et qui amuse ses amis. Et hop ! On retrouve tour à tour Loup en train de marcher à l’envers, déjeuner à l’envers (se brossant les dents avant de manger), faire du piano à l’envers... Mais peu à peu, l’attitude de Loup inquiète ses amis.