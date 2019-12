Le Loup qui voulait vivre la grande aventure de l'Amitié - 1ère partie - Loup

C’est l’hiver. Loup et ses amis font une grande partie de luge… qui se termine en catastrophe : la luge se disloque, atterrit dans le salon de Gros-Louis et détruit tout ! Aussitôt les amis embarrassés cherchent à identifier le coupable et finissent tous par se disputer ! Ils ignorent que c’est Loup le responsable, c’est lui qui avait mal serré les patins de la luge… Culpabilisé, Loup n’ose pas avouer son erreur… En revanche il tente par tous les moyens de rabibocher ses amis qui ne s’adressent plus la parole…