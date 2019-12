Le Loup qui voulait vivre la grande aventure de l'Amitié - 3ème partie - Loup

Loup poursuit son ascension sans savoir que ses amis sont partis à sa recherche… Il se réfugie dans une grotte et tombe sur un petit lapin qui devient son copain… Ensemble, ils pénètrent dans une galerie de glaces qui abrite La Guimauve de l’Amitié… Après une descente infernale sur un toboggan gelé, ils découvrent enfin la fleur magique. Mais en voulant sortir des galeries, ils sont poursuivis par un drôle d’hippopours. Loup s’engage dans une course poursuite infernale, sans réaliser que le monstre à leur trousse n’est autre que Gros-Louis. Loup, le lapin, Gros-Louis et tous les amis, réussiront-ils à se retrouver et à sortir sains et saufs de cette grande aventure de l’Amitié ? Faisons confiance à Loup…