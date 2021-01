Loup - Le loup qui ne voulait plus jamais rien rater

Loup en assez de toujours rater les choses les plus intéressantes comme les nouvelles figures d’Alfred à trottinette ! Alors Valentin lui conçoit un téléphone bracelet qui lui permettra de ne plus jamais rien rater ! Et ça marche tellement bien qu’à force de ne rien rater, il rate tout justement ! Pauvre Loup !