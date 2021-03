Loup - Le loup qui ne voulait plus rigoler

Loup réalise que parfois, ses petites réflexions ne sont pas si amusantes que ça et qu’il peut vexer un ami… Alors il préfère ne plus jamais rigoler ! Et voilà Loup avec une tête d’enterrement, qui vide sa maison de ses belles couleurs (trop gaies) et qui se débarrasse de ses jouets (trop rigolos). Et surtout, Loup décide de ne pas aller à la fête d’anniversaire de Louve car il risquerait de se marrer… Evidemment, cette décision affecte beaucoup Louve, alors Loup décide de redevenir vite comme avant… Mais il ne peut plus : car à force de ne plus rigoler, il ne sait plus comment on fait ! Valentin va devoir lui donner un petit coup de main en urgence…