Loup - Le loup qui voulait aller au centre de la Terre

Un épais manteau de neige recouvre la forêt : Loup et ses amis sont transis de froid ! Qu’à cela ne tienne, Loup décide de partir au centre de la Terre, près du gros noyau là où parait-il, il fait très chaud ! Loup et Valentin commencent leur descente au centre de la Terre en utilisant "la Grande vrille", une invention de Valentin. Mais très vite, l’engin se dérègle, les deux amis s’égarent et pire encore, font écrouler une galerie habitée par des souris fort mécontentes… Loup va devoir trouver le moyen d’appeler les amis à la rescousse !