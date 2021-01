Loup - Le loup qui voulait avoir un gros rhume

C’est l’hiver et il fait un froid de loup dans la forêt : Loup n’a qu’une envie, celle de rester au chaud et au lit ! Mais il a promis à Joshua de l’aider à ranger sa réserve de bois… ATCHA ! Tiens, ça venait de la maison de Gros-Louis ? Valentin s’y repose, il a attrapé un mauvais rhume. Aussitôt, ses amis vont lui chercher une grosse couverture, une bonne soupe… Et qu’il reste bien au chaud, ils s’occupent de tout ! Hé mais ? Loup a une idée de génie : lui aussi il veut attraper un gros rhume, pour qu’on prenne soin de lui comme un petit roi ! 2