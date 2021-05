Loup - Le loup qui voulait battre le record des records

En découvrant « l’Encyclopédie des Records » parmi l’imposante collection de Gros-Louis, Loup a une idée fabuloup : il va battre son propre record… Oui, mais lequel ? Il y en a déjà tellement ! Hé hé… C’est que Loup va battre le « record des records » : c’est-à-dire battre quatre records en un temps record ! Allez, zou : record de la descente en ski la plus rapide… record de la traversée du Grand Canyon en trottinette… record de plongée en profondeur… et record de saut en hauteur en échasses ! Et à la fin, Loup réussit son exploit… mais c’est surtout grâce à ses amis : alors, c’est pour qui le record des meilleurs copains ? C’est pour nous !