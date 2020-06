Loup - Le Loup qui voulait construire un robot

Loup a mis un gros bazar devant sa remise et maintenant il faut tout ranger. Par tous ses poils de Loup, il va construire avec l’aide de Valentin, un robot qui va s’en charger ! Fabuloup, Loup peut maintenant tout commander à son robot ! Hyper intelligent, il sait tout faire… même des compliments à Louve ! Loup est jaloux comme un pou et décide d’en faire le robot le plus nul de la terre… qui va provoquer catastrophes sur catastrophes ! Maintenant Loup doit trouver comment l’arrêter !