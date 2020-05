Loup - Le Loup qui voulait courir plus vite qu'un guépard

Battre le record de vitesse du célèbre Guépard-Loup est le rêve absolu de Loup qui est une limace à la course, selon Alfred ! Vexé, Loup se fait fabriquer des chaussures électroniques qui vont lui permettre de ridiculiser à la course Alfred et de battre le record de Guépard-Loup ! Hélas pour lui, le contrôle de ses chaussures lui échappe ! Pauvre Loup, le voilà bien mal parti !