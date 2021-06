Loup - Le Loup qui voulait devenir chanteur d'opéra

Louve adore l’opéra. Et Loup aussi. Du moins c’est ce qu’il fait croire à son amie. D’ailleurs pour l’impressionner il va devenir chanteur et lui monter le plus sublime des opéras… Mais à chaque fois qu’il entonne un air, les feuilles des arbres tombent, les animaux se sauvent, les tomates du jardin de Joshua explosent. Heureusement, Valentin a inventé un modulateur de voix. Tout semble aller pour le mieux jusqu’à ce que… Loup l’avale sans le vouloir. Le spectacle doit continuer ! Quelle solution Loup va-t-il bien pouvoir trouver ?