Loup - Le Loup qui voulait devenir pirate

Incroyable, Loup a trouvé une carte au trésor ! Il se coiffe d’un chapeau de pirate pour incarner le célèbre Rackham le Rouge et c’est parti pour la chasse au coffre ! Tout aurait été plus simple si Alfred n’avait pas décidé de rentrer dans la compétition et lui disputer le butin. Batailles navales, combats d’épée, les pirates ne s’en laissent pas compter ! Et pourtant, ils ne se doutent pas du danger qui guette, un mystérieux capitaine est en passe de leur damer le pion….