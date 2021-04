Loup - Le loup qui voulait dire oui à tout

Pour ne plus décevoir ses amis, Loup est résolu à dire oui à tout. Jouer au basket avec Titi, goûter la cuisine de Gros-Louis… C’est amusant de tout accepter ! Mais, à force de vouloir contenter tout le monde, Loup est très vite débordé, et se trouve dans des situations de plus en plus délicates… Va-t-il réussir à dire non au moins une fois ?