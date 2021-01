Loup - Le loup qui voulait écrire un roman d'aventure

Le soir, au coin du feu, Loup adore raconter des histoires… et ses amis adorent l’écouter. Loup est tellement doué pour raconter des histoires pleines de rebondissements, de rires et d’aventures… Tout comme dans les romans préférés de Gros-Louis. Hé mais ? Loup a une idée de génie : il va écrire un roman d’aventure ! Mais face à la page blanche, Loup a comme un trou… C’est la panne d’inspiration ! Pas grave : pour écrire des super aventures, il faut surtout les vivre… Et pour ça, Louve, la reine de l’aventure, va l’emmener sur la piste du « Diamant vert du Temple perdu ! »