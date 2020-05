Loup - Le Loup qui voulait être agent spécial

Loup possède une montre incroyable. Elle recèle une infinité de gadgets et d’objets tous plus fascinants les uns que les autres. Une vraie montre d’espion ! Ah mais oui, c’est décidé, Loup veut devenir agent spécial ! Quand pof ! Un oeuf lui tombe dans les mains ! Vite ! Il faut retrouver sa maman ! Voilà une mission pour Loup et sa comparse, l’agent spécial Titi !