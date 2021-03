Loup - Le loup qui voulait être chef

Un matin pas comme les autres où tout semble aller de travers entre nos amis, Loup trouve des solutions et l’idée lui vient de devenir Chef ! Sauf que Loup a totalement sous-estimé le rôle de Chef. Il n’a plus une seconde à lui ! Pour le moindre problème, les amis viennent le voir… Et Loup n’en ferme plus l’oeil de la nuit. Dépassé par la tâche, il décide de tout arrêter ! Louve et ses amis l’en dissuade mais Loup saura-t-il relever ce défi ?