Loup - Le Loup qui voulait être chercheur d'or

Loup découvre dans la rivière une étrange pierre jaune… c’est de l’or ! C’est l’euphorie ! Il en est certain, il fera fortune et pourra offrir des cadeaux à tous ses copains ! Pioche en main et tamis sous le bras, le voilà qui se lance dans l’aventure. Pris par la fièvre de l’or, il se met à creuser partout et oublie l’essentiel : la « fête des amis » que préparent tous ses compagnons.