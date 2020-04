Loup - Le Loup qui voulait être courageux

Impressionné par le courage de Louve qui a chassé une petite araignée du bout de son nez, Loup veut lui aussi être courageux. Pour ça, il choisit trois de ses pires peurs et Louve lui trouve trois défis pour les surmonter : piquer des poils d’ours, subir une colère de Titi et sauter à l’élastique dans le canyon ! Alors c’est qui le plus courageux des Loups ? Euh… Bah ce n’est peut-être pas Loup en fait !