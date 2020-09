Loup - Le Loup qui voulait être esquimau

C’est l’hiver, Loup a décidé de devenir esquimau ! Et pour entrer dans la peau d’un véritable esquimau, Loup et Titi se mettent à bâtir un igloo, partent pêcher à bord d’un traîneau-lit tiré par des… lapins des neiges incapables de le faire ! Et voilà Titi qui les remplace… Mais les mésaventures se succèdent ! À se demander si Titi est vraiment faite pour mener une vie d’esquimau, selon Loup !